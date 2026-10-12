В МИД России выразили озабоченность из-за переименования ИИ в «суперинтеллект»
Россия озабочена из-за переименования США понятия «искусственный интеллект» в «суперинтеллект». Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов, передает РИА Новости.
«Настойчивые попытки американской администрации подменить данной формулировкой общепринятую и понятную терминологию вызывают озабоченность», — указал дипломат.
По словам Алимова, РФ рассматривает это как отход от принципа сохранения контроля над значимыми решениями, разработки и внедрения технологии на благо человека, пишет RT. Как отметил замминистра, эти действия соответствуют общей линии Вашингтона на «победу в гонке ИИ».
Алимов добавил, что Москва выступает за уважение суверенного равенства стран, невмешательства во внутренние дела, соблюдения национальных законодательств разработчиками.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердил документ, предписывающий использовать термин «суперинтеллект» вместо традиционного «искусственный интеллект», напоминает «Радиоточка НСН».
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