Премьер Венгрии отказался оказывать военную поддержку Украине

Как отметил политик, что позиция Будапешта в том числе не допускает возможности транзита оружия через венгерскую территорию.

Кроме того, Мадьяр подчеркнул важность прав венгерского меньшинства в Закарпатье. По его словам, соглашение по этому вопросу уже достигнуто, пишет Ura.ru.

Ранее премьер-министр заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за военных действий и невыполнения условий по правам закарпатских венгров.

