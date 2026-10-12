Премьер Венгрии отказался оказывать военную поддержку Украине

Венгрия не намерена оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр, передает интернет-издание Index.

В Венгрии исключили строительство хранилища нефтепродуктов для Украины

Как отметил политик, что позиция Будапешта в том числе не допускает возможности транзита оружия через венгерскую территорию.

Кроме того, Мадьяр подчеркнул важность прав венгерского меньшинства в Закарпатье. По его словам, соглашение по этому вопросу уже достигнуто, пишет Ura.ru.

Ранее премьер-министр заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за военных действий и невыполнения условий по правам закарпатских венгров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:УкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры