Премьер Венгрии отказался оказывать военную поддержку Украине
Венгрия не намерена оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр, передает интернет-издание Index.
Как отметил политик, что позиция Будапешта в том числе не допускает возможности транзита оружия через венгерскую территорию.
Кроме того, Мадьяр подчеркнул важность прав венгерского меньшинства в Закарпатье. По его словам, соглашение по этому вопросу уже достигнуто, пишет Ura.ru.
Ранее премьер-министр заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за военных действий и невыполнения условий по правам закарпатских венгров.
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