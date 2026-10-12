Песков заявил о сокращении ударного потенциала Украины
Ударный потенциал Украины сокращается изо дня в день благодаря действиям российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, Вооруженные силы РФ атакуют места хранения компонентов, сборки и производства ракет и беспилотников противника.
«Тем самым, собственно, происходит сокращение ударного потенциала киевского режима», - рассказал Песков в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не хочет проявлять политическую волю, которая необходима для остановки конфликта.
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