Песков заявил о сокращении ударного потенциала Украины

Ударный потенциал Украины сокращается изо дня в день благодаря действиям российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, Вооруженные силы РФ атакуют места хранения компонентов, сборки и производства ракет и беспилотников противника.

«Тем самым, собственно, происходит сокращение ударного потенциала киевского режима», - рассказал Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не хочет проявлять политическую волю, которая необходима для остановки конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
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