Биолог предупредил о риске распространения лихорадки Западного Нила в Европе
Риск распространения лихорадки Западного Нила в странах Европы реален, заявил биолог-энтомолог лаборатории медицинской энтомологии Экспериментального зоопрофилактического института Венеции Фабрицио Монтарси. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, вирус уже присутствует во всех государствах Средиземноморья.
«Новые случаи заражения людей и животных наблюдаются в странах Северной Европы, например в Бельгии и Нидерландах», - указал Монтарси.
Болезнь могут переносить зараженные птицы, которые мигрируют в связи с изменениями климата. Трудно предсказать, где именно будет распространяться вирус.
Ранее Роспотребнадзор предупредил, что лихорадкой Западного Нила можно заразиться от укуса комара, напоминает Ura.ru.
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