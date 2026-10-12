Биолог предупредил о риске распространения лихорадки Западного Нила в Европе

Риск распространения лихорадки Западного Нила в странах Европы реален, заявил биолог-энтомолог лаборатории медицинской энтомологии Экспериментального зоопрофилактического института Венеции Фабрицио Монтарси. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам эксперта, вирус уже присутствует во всех государствах Средиземноморья.

«Новые случаи заражения людей и животных наблюдаются в странах Северной Европы, например в Бельгии и Нидерландах», - указал Монтарси.

Болезнь могут переносить зараженные птицы, которые мигрируют в связи с изменениями климата. Трудно предсказать, где именно будет распространяться вирус.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что лихорадкой Западного Нила можно заразиться от укуса комара, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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