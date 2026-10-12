В Ставропольском крае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Ставропольском крае. Об этом заявило управление МЧС по региону, пишет ТАСС.

«Красногвардейский район, 11 октября было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,8», - отметили в ведомстве.

Подземные толчки зарегистрировали на глубине 10 километров. Жертв или разрушений, социальной напряженности на фоне сейсмособытия нет.

В МЧС подчеркнули, что службы жизнеобеспечения работают штатно.

Ранее в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате пострадали более 20 человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МЧСЗемлетрясениеСтавропольский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры