В Ставропольском крае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Ставропольском крае. Об этом заявило управление МЧС по региону, пишет ТАСС.
«Красногвардейский район, 11 октября было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,8», - отметили в ведомстве.
Подземные толчки зарегистрировали на глубине 10 километров. Жертв или разрушений, социальной напряженности на фоне сейсмособытия нет.
В МЧС подчеркнули, что службы жизнеобеспечения работают штатно.
Ранее в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате пострадали более 20 человек.
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