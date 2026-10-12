В ЦБ назвали случаи, когда цифровой рубль выгоднее других форм оплаты

Цифровой рубль в ряде случаев выгоднее привычных форм оплаты. Об этом рассказала зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Первый сценарий - вам нужно срочно перевести крупную сумму денег родному человеку. Через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без каких-либо лимитов», - отметила эксперт.

Также цифровой рубль выгоден индивидуальным предпринимателям, он позволяет экономить на приеме платежей. Кроме того, владельцы крупного холдинга с множеством юридических лиц по всей России с помощью цифровой валюты смогут сократить расходы на переводы и выплату зарплаты, не привязываться к операционному дню в разных часовых поясах при операциях.

«На самом деле, идей у нас много. Но банкам нужно время, чтобы адаптировать свои системы, поэтому все будем вводить постепенно», - заключила Кахруманова.

Цифровой рубль запустили в России 1 сентября, он стал третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными средствами, пишет Ura.ru.

