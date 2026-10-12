В ЦБ назвали случаи, когда цифровой рубль выгоднее других форм оплаты
Цифровой рубль в ряде случаев выгоднее привычных форм оплаты. Об этом рассказала зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова в эфире радио «Комсомольская правда».
«Первый сценарий - вам нужно срочно перевести крупную сумму денег родному человеку. Через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без каких-либо лимитов», - отметила эксперт.
Также цифровой рубль выгоден индивидуальным предпринимателям, он позволяет экономить на приеме платежей. Кроме того, владельцы крупного холдинга с множеством юридических лиц по всей России с помощью цифровой валюты смогут сократить расходы на переводы и выплату зарплаты, не привязываться к операционному дню в разных часовых поясах при операциях.
«На самом деле, идей у нас много. Но банкам нужно время, чтобы адаптировать свои системы, поэтому все будем вводить постепенно», - заключила Кахруманова.
Цифровой рубль запустили в России 1 сентября, он стал третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными средствами, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Без передышек: Почему Россия не заинтересована в плане перемирия Трампа
- Рычаг влияния: Какие бонусы принесет России экспорт дизеля в США
- Сайт и база АЦ ВЦИОМ временно не работают из-за сбоя
- Песков заявил о сокращении ударного потенциала Украины
- В МИД России выразили озабоченность из-за переименования ИИ в «суперинтеллект»
- В Ставропольском крае произошло землетрясение
- Доктор Мясников разнес статистику по количеству зожников в России
- Ралли по сборам: Что обеспечило «Битве моторов» лидерство в прокате
- В ЦБ назвали случаи, когда цифровой рубль выгоднее других форм оплаты
- Биолог предупредил о риске распространения лихорадки Западного Нила в Европе