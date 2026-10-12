Над регионами России уничтожили 151 украинский БПЛА

Дежурные силы ПВО за ночь нейтрализовали более 150 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

В период с 20.00 мск 11 октября до 08.00 12 октября военные перехватили и уничтожили 151 БПЛА.

Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. Также БПЛА ликвидировали над Московским регионом, Крымом, Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном регионе было уничтожено 16 беспилотников, напоминает 360.ru.

