Над регионами России уничтожили 151 украинский БПЛА
Дежурные силы ПВО за ночь нейтрализовали более 150 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
В период с 20.00 мск 11 октября до 08.00 12 октября военные перехватили и уничтожили 151 БПЛА.
Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. Также БПЛА ликвидировали над Московским регионом, Крымом, Черным морем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном регионе было уничтожено 16 беспилотников, напоминает 360.ru.
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