Лавров: Европа больше других страдает от антироссийских санкций

По его словам, подобные тенденции вкупе с практическим слиянием Евросоюза с Североатлантическим альянсом делают пока еще звучащие разговоры о «стратегической автономии» ЕС не более чем спектаклем.

«Все уже поняли: внешняя политика "коллективного Запада" - это "театр одного актера". Причем она последовательно ведет к поиску все новых театров военных действий», — отметил российский дипломат.

Ранее министр Лавров заявил, что энергетический и продовольственный кризисы являются результатами авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению «зеленого перехода».

