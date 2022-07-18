Лавров: Европа больше других страдает от антироссийских санкций

Страны Европы больше других страдают от санкций против России, к тому же опустошает свои арсеналы, поставляя оружие Украине, сообщил «Известиям» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, подобные тенденции вкупе с практическим слиянием Евросоюза с Североатлантическим альянсом делают пока еще звучащие разговоры о «стратегической автономии» ЕС не более чем спектаклем.

«Все уже поняли: внешняя политика "коллективного Запада" - это "театр одного актера". Причем она последовательно ведет к поиску все новых театров военных действий», — отметил российский дипломат.

Ранее министр Лавров заявил, что энергетический и продовольственный кризисы являются результатами авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению «зеленого перехода».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСергей Лавров
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