Лавров: Европа больше других страдает от антироссийских санкций
Страны Европы больше других страдают от санкций против России, к тому же опустошает свои арсеналы, поставляя оружие Украине, сообщил «Известиям» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, подобные тенденции вкупе с практическим слиянием Евросоюза с Североатлантическим альянсом делают пока еще звучащие разговоры о «стратегической автономии» ЕС не более чем спектаклем.
«Все уже поняли: внешняя политика "коллективного Запада" - это "театр одного актера". Причем она последовательно ведет к поиску все новых театров военных действий», — отметил российский дипломат.
Ранее министр Лавров заявил, что энергетический и продовольственный кризисы являются результатами авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению «зеленого перехода».
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