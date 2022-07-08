Лавров: Энергетический кризис – это результат авантюрной политики Запада

Энергетический и продовольственный кризисы являются результатами авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению «зеленого перехода». Об этом по итогам заседания глав МИД стран G20 заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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По его словам, эти явления начались уже давно. Он также напомнил, что такие кризисы могло спровоцировать то, что Запад искусственно вмешивался в механизмы регулирования спроса и потребления.

Ранее Лавров заявил, что западные страны начали опускать «железный занавес».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисЗападМИД РФСергей Лавров
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