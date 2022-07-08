Лавров: Энергетический кризис – это результат авантюрной политики Запада
Энергетический и продовольственный кризисы являются результатами авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению «зеленого перехода». Об этом по итогам заседания глав МИД стран G20 заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, эти явления начались уже давно. Он также напомнил, что такие кризисы могло спровоцировать то, что Запад искусственно вмешивался в механизмы регулирования спроса и потребления.
Ранее Лавров заявил, что западные страны начали опускать «железный занавес».
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