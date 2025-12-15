Продавцам недвижимости предложили проходить экспертизу в институте Сербского
Психиатрическая экспертиза продавцов недвижимости в институте Сербского может обезопасить покупателей в случае дальнейших попыток расторгнуть сделку, сказала НСН Ольга Шлепарева.
При покупке недвижимости обезопасить себя можно, предложив продавцу пройти психиатрическую экспертизу в институте Сербского в день сделки, — результаты учреждения принимаются любыми судами. Об этом НСН заявил руководитель отдела продаж агентства «Релайт-Недвижимость» Ольга Шлепарева.
В Москве начали фиксировать сделки по продаже квартир с использованием полиграфа, сообщил Telegram-канал «Москвач». По словам юристов, в ряде случаев это помогло уберечь покупателей от рискованных сделок: продавцы отказывались проходить детектор лжи. Шлепарева отметила, что куда более эффективна экспертиза в институте Сербского.
«Более надежным инструментом является полноценная психиатрическая экспертиза, проводимая в день сделки в институте Сербского. Она занимает два часа и стоит 27 тысяч рублей. Результаты института Сербского принимаются любыми судами. Про использование полиграфа я слышу впервые. Например, в нашумевшем деле певицы Ларисы Долиной медицинские документы, подтверждающие состояние в момент проведения сделки, были ценой решения вопроса. Такие экспертизы проводятся по предварительной записи. Платить за это должен покупатель, который сам должен прилагать усилия для того, чтобы быть признанным добросовестным выгодоприобретателем. Он совершает все необходимые действия и шаги, направленные на юридическую проверку и на то, чтобы удостовериться в том, что продавец отдает отчет своим действиям и действует добровольно», — сказала Шлепарева.
Ранее сообщалось, что в России на фоне истории с квартирой Долиной рынок недвижимости может ждать ужесточение контроля со стороны полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Расстрел евреев в Австралии назвали потрясением для всего человечества
- Мерц заявил о шансе на реальный мир на Украине
- Милонов призвал депутата из Тольятти уйти после родов жены в Чили
- Россиян предупредили о снижении январского аванса в 2026 году
- Продавцам недвижимости предложили проходить экспертизу в институте Сербского
- Автоюрист объяснил, как действовать при бегстве водителя с места ДТП
- Уиткофф сообщил о прогрессе на переговорах по Украине
- «Рэперы за 100 миллионов?»: Сколько платят иностранцам за корпоративы в России
- Зеленский оценил итоги переговоров по Украине в Берлине
- СМИ: Трамп положительно оценивает переговоры по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru