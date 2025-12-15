При покупке недвижимости обезопасить себя можно, предложив продавцу пройти психиатрическую экспертизу в институте Сербского в день сделки, — результаты учреждения принимаются любыми судами. Об этом НСН заявил руководитель отдела продаж агентства «Релайт-Недвижимость» Ольга Шлепарева.

В Москве начали фиксировать сделки по продаже квартир с использованием полиграфа, сообщил Telegram-канал «Москвач». По словам юристов, в ряде случаев это помогло уберечь покупателей от рискованных сделок: продавцы отказывались проходить детектор лжи. Шлепарева отметила, что куда более эффективна экспертиза в институте Сербского.