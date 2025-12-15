Автоюрист объяснил, как действовать при бегстве водителя с места ДТП
При попытке водителя скрыться с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) важно зафиксировать произошедшее на камеру телефона или видеорегистратор и передать запись в полицию. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.
По его словам, пострадавшему необходимо обратиться в ГИБДД и предоставить видеоматериалы, на которых четко видны автомобиль, его регистрационный номер и, по возможности, сам предполагаемый виновник аварии.
Такая фиксация существенно повышает шансы на установление личности нарушителя.
Юрист также отметил, что заявителю следует контролировать ход административного расследования, регулярно уточняя у сотрудников ГИБДД статус дела. В противном случае разбирательство может быть прекращено по истечении срока давности, если материалы останутся без должного внимания, передает «Радиоточка НСН».
