Автоюрист объяснил, как действовать при бегстве водителя с места ДТП

При попытке водителя скрыться с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) важно зафиксировать произошедшее на камеру телефона или видеорегистратор и передать запись в полицию. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, пострадавшему необходимо обратиться в ГИБДД и предоставить видеоматериалы, на которых четко видны автомобиль, его регистрационный номер и, по возможности, сам предполагаемый виновник аварии.