Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Первая партия российской вакцины от коронавируса будет выпущена в течение двух недель - глава Минздрава Мурашко: все сомнения в безопасности российской вакцины безосновательны Сто сорок четыре побочных эффекта первой в мире вакцины ГНЦ «Вектор» приступил к испытаниям своей вакцины от коронавируса