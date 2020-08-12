Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
12 августа 202023:49
Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала уйти в отставку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Интерфакс.
Однако, по словам Алексиевич, красиво уйти уже не получится, поскольку «пролилась кровь».
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12 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru