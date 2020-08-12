Антикризисный план для Минска от «балтийской тройки»

План разрешения кризиса в Белоруссии огласил президент Литвы Гитанас Науседа. Он прост как лопата и состоит из трех частей:

во-первых, власти Белоруссии должны прекратить применение силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов;

во-вторых, все задержанные участники акций протеста должны быть освобождены;

и в-третьих, власть должна начать диалог с представителями гражданского общества.

«Подходящим решением могло бы быть формирование национального совета из представителей власти и гражданского общества, целью которого был бы поиск путей выхода из кризиса», - сказал президент Литвы. По его словам, при принятии этого плана Литва, Латвия и Польша готовы выступить посредниками в диалоге сторон. Тогда как провал плана повлечет за собой применение к Минску европейских и национальных санкций, - не забыл про кнут литовский президент.

План всем хорош, кроме того, что его авторы совершенно недооценили адресата, как, впрочем, и степень своего влияния на мировой политической арене. Показная жесткость белорусских властей при подавлении протестов говорит о том, что Александр Лукашенко запомнил печальный опыт Виктора Януковича, в аналогичной в общем-то ситуации давшего слабину и пошедшего на заключение соглашения с оппозицией по урегулированию кризиса – под давлением и под гарантии Германии и Франции. Но когда Янукович – довольно быстро, кстати – понял цену этих гарантий, времени ему оставалось только на то, чтобы унести ноги с Украины, что он и сделал. Дела не настолько давних дней, чтобы наступить на те же грабли и поверить на слово даже странам-лидерам Евросоюза, не говоря уж о «младоевропейцах».

Можно по-разному относиться к фигуре бессменного с 1994 года правителя Белоруссии, но его невозможно заподозрить даже в рассуждениях о каких-то уступках в вопросе о безоговорочном самовластии в республике. Какие там «национальные советы» из плана «прибалтийской тройки», если в стране есть парламент, который уже подтвердил адекватный характер действий спецслужб при разгоне протестующих? А жестокость, напомним, явно демонстративная: избивали всех кого ни попадя, а журналистов – особо. Теперь, правда, прессу велено «не трогать» - так распорядился глава МВД Белоруссии Юрий Караев, уточнив однако, что это касается тех ситуаций, где сотрудники СМИ не становятся между протестующими и силовиками. Но эта декларация не должна давать поводов думать о том, что «последний диктатор Европы» задумался о компромиссе.

