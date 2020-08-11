Один человек погиб в ходе протестов в Минске
Один человек погиб в ходе протестов в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарья МВД Белоруссии.
Отмечается, что инцидент произошел в ходе столкновения со спецназом. По данным МВД, мужчина совершил попытку бросить взрывное устройство в сотрудников спецназа, но оно взорвалось в его руке. В результате полученных травм мужчина скончался.
Протесты в Минске начались после объявления ЦИК результатов выборов президента. По данным комиссии, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент - Светлана Тихановская - около 10%.
Ранее в США прокомментировали выборы в Белоруссии, назвав их несвободными и несправедливыми.
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