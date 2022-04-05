Латвия закроет два российских консульства и вышлет 13 дипломатов

Латвия закрывает два российских генконсульства и высылает 13 дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

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Отмечается, что генконсульства будут закрыты в Даугавпилсе и Лиепае.

Ранее зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что массовая высылка российских дипломатов из стран является спланированной акцией, однако за ней в этих государствах могут последовать и провокации в отношении россиян, поэтому не следует туда ездить.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыРоссияЛатвия
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