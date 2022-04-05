Латвия закроет два российских консульства и вышлет 13 дипломатов

Отмечается, что генконсульства будут закрыты в Даугавпилсе и Лиепае.

Ранее зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что массовая высылка российских дипломатов из стран является спланированной акцией, однако за ней в этих государствах могут последовать и провокации в отношении россиян, поэтому не следует туда ездить.

