Лантратова: В украинском плену найдены более 1700 российских бойцов

По ее словам, бойцов удалось установить в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста. По данным представителей омбудсмена, свыше 1000 из найденных военнослужащих вернулись домой.

Ранее Лантратова заявила, что вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

