Лантратова: В украинском плену найдены более 1700 российских бойцов
2 июля 202622:58
Денис Постольский
Более 1700 российских военнослужащих найдены в украинском плену, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову.
По ее словам, бойцов удалось установить в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста. По данным представителей омбудсмена, свыше 1000 из найденных военнослужащих вернулись домой.
Ранее Лантратова заявила, что вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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