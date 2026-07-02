Лантратова: В украинском плену найдены более 1700 российских бойцов

Более 1700 российских военнослужащих найдены в украинском плену, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову.

Лантратова анонсировала скорый обмен военнопленными и гражданскими с Украиной

По ее словам, бойцов удалось установить в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста. По данным представителей омбудсмена, свыше 1000 из найденных военнослужащих вернулись домой.

Ранее Лантратова заявила, что вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПленныеЯна Лантратова

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