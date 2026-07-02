Путин поддержал дополнительные поставки топлива в Калининград
Глава государства Владимир Путин поддержал дополнительные поставки топлива в Калининград, сообщает ТАСС.
Так президент России отреагировал на обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Тема приоритетной поставки дополнительных объемов топлива была поднята во время беседы Беспрозванных с Путиным.
Пресс-секретарь отметил, что российский лидер поддержал это обращение главы региона. Президент также поддержал просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей области и инициативу о приобретении дополнительных паромов для региона. Все предложения будут проработаны в соответствии с поручениями Путина.
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