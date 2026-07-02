Путин поддержал дополнительные поставки топлива в Калининград

Так президент России отреагировал на обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Тема приоритетной поставки дополнительных объемов топлива была поднята во время беседы Беспрозванных с Путиным.

Пресс-секретарь отметил, что российский лидер поддержал это обращение главы региона. Президент также поддержал просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей области и инициативу о приобретении дополнительных паромов для региона. Все предложения будут проработаны в соответствии с поручениями Путина.

Ранее в Госдуме забеспокоились о хлебе на фоне топливного кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

