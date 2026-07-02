Политолог объяснил, как Куба выстоит при вторжении США

В случае прямого полномасштабного наступления США Куба вряд ли сумеет добиться классической военной победы в одиночку. Вместе с тем кубинское руководство располагает достаточным набором практических и институциональных преимуществ, которые могут существенно удорожить и осложнить военную операцию против острова. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин в беседе с «ФедералПресс».

«Централизованная система принятия решений позволяет Гаване быстро мобилизовать ресурсы, задействовать службы гражданской обороны и обеспечивать управляемость в условиях возникающего кризиса. Многолетняя блокада воспитала у населения и элит навыки к жизни в экстремальных условиях, что повышает устойчивость государства во время потенциального конфликта», — подчеркнул он.

Эксперт назвал наиболее удобной линией обороны для Кубы сочетание активной гражданской политики и асимметричных военных мер. Непреодолимые препятствия для противника могут создать партизанские методы, радиоэлектронная борьба, беспилотники, минирование подходов, противокорабельные средства и малые комплексы ПВО. Кроме того, руководству Кубы ваожно управлять возникающими дефицитами, совершенствовать эвакуационные планы и поддерживать стойкость критических служб для сохранения порядка и моральной устойчивости.