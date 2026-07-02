Политолог объяснил, как Куба выстоит при вторжении США
В случае прямого полномасштабного наступления США Куба вряд ли сумеет добиться классической военной победы в одиночку. Вместе с тем кубинское руководство располагает достаточным набором практических и институциональных преимуществ, которые могут существенно удорожить и осложнить военную операцию против острова. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин в беседе с «ФедералПресс».
«Централизованная система принятия решений позволяет Гаване быстро мобилизовать ресурсы, задействовать службы гражданской обороны и обеспечивать управляемость в условиях возникающего кризиса. Многолетняя блокада воспитала у населения и элит навыки к жизни в экстремальных условиях, что повышает устойчивость государства во время потенциального конфликта», — подчеркнул он.
Эксперт назвал наиболее удобной линией обороны для Кубы сочетание активной гражданской политики и асимметричных военных мер. Непреодолимые препятствия для противника могут создать партизанские методы, радиоэлектронная борьба, беспилотники, минирование подходов, противокорабельные средства и малые комплексы ПВО. Кроме того, руководству Кубы ваожно управлять возникающими дефицитами, совершенствовать эвакуационные планы и поддерживать стойкость критических служб для сохранения порядка и моральной устойчивости.
Важна и роль кубинских союзников, добавил Пашин. По его словам, Россия и другие партнеры могут оказывать материально-техническую помощь государству, а также модернизировать оборонные системы, вести подготовку специалистов и обмен разведданными. Кроме того, на инициатора конфликта будут воздействовать военно-политическая и дипломатическая поддержка Кубы. Будут также созданы дополнительные риски международного давления на Вашингтон.
«Думаю, что кубинское руководство учитывает венесуэльский опыт и готовится к разным сценариям развития событий. Конфликт с США был бы, по сути, боем Давида и Голиафа: при превосходстве противника асимметричная оборона, долгие подготовки армии и общества к “всенародной войне” способны нанести агрессору значительные потери. В стратегическом плане 180 км между Кубой и Флоридой – не только расстояние, но и фактор уязвимости для США», – подытожил Пашин.
Ранее главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН и профессор СПбГУ Лазарь Хейфец заявил, что Куба могла бы провести реформы и добиться либерализации экономики при сохранении однопартийной системы, как Китай или Вьетнам, но этому мешают санкции и блокада США, а также отсутствие ресурсов. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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