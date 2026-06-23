Лантратова анонсировала скорый обмен военнопленными и гражданскими с Украиной
Россия и Украина могут вскоре провести обмен пленными военнослужащими и мирными жителями. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Ранее стало известно, что омбудсмен встретилась с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом, стороны обсуждали вопрос об остающихся на Украине курянах.
По словам Лантратовой, в ближайшее время пройдет еще одна ее личная встреча с Лубинцом. Она состоится в рамках обмена военнопленными и гражданским населением.
На минувшей неделе депутат Госдумы Шамсаил Саралиев рассказал, что РФ и Украина провели новый этап обмена телами погибших военнослужащих, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лантратова анонсировала скорый обмен военнопленными и гражданскими с Украиной
- Шойгу заявил, что безопасность стран БРИКС постоянно находится под угрозой
- Лантратова: На территории Украины остаются пятеро жителей Курской области
- Вице-спикер польского Сейма отказался от двух украинских орденов
- В России выявили завозной случай мелиоидоза
- Режиссера Звягинцева внесли в базу «Миротворца»
- Отряд кораблей китайских ВМС прибыл во Владивосток
- 30 литров в бак: В каких регионах РФ ввели ограничения из-за топливного кризиса
- В Пятигорске предотвратили двойной теракт против правоохранителей
- «Дмитриенко против Басты!»: Названы главные стадионные артисты 2026 года