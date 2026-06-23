Лантратова анонсировала скорый обмен военнопленными и гражданскими с Украиной

Россия и Украина могут вскоре провести обмен пленными военнослужащими и мирными жителями. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Ранее стало известно, что омбудсмен встретилась с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом, стороны обсуждали вопрос об остающихся на Украине курянах.

По словам Лантратовой, в ближайшее время пройдет еще одна ее личная встреча с Лубинцом. Она состоится в рамках обмена военнопленными и гражданским населением.

На минувшей неделе депутат Госдумы Шамсаил Саралиев рассказал, что РФ и Украина провели новый этап обмена телами погибших военнослужащих, напоминает Ura.ru.

