Набиуллина увидела пространство для снижения ключевой ставки

Па ее словам, сроки и темпы смягчения денежно-кредитной политики регулятора будут зависеть от развития экономической ситуации в стране. Обновленный прогноз будет подготовлен в текущем месяце с учетом всех актуальных факторов, влияющих на экономику.

Набиуллина подчеркнула, что вторичные эффекты ситуации на топливном рынке могут повлиять на решение Центробанка по ключевой ставке.

Ранее в ЦБ допустили более высокую траекторию ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

