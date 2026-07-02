Набиуллина увидела пространство для снижения ключевой ставки
Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в июле, заявила ИС «Вести» председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Па ее словам, сроки и темпы смягчения денежно-кредитной политики регулятора будут зависеть от развития экономической ситуации в стране. Обновленный прогноз будет подготовлен в текущем месяце с учетом всех актуальных факторов, влияющих на экономику.
Набиуллина подчеркнула, что вторичные эффекты ситуации на топливном рынке могут повлиять на решение Центробанка по ключевой ставке.
Ранее в ЦБ допустили более высокую траекторию ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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