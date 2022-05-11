Глава Курской области заявил о сбитом в приграничной зоне украинском беспилотнике

По его словам, инцидент произошёл в Рыльском районе.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет», - заключил он.

Ранее Старовойт объявил, что «жёлтый» уровень террористической опасности в Курской области продлили до 25 мая, сообщает RT.

