Глава Курской области заявил о сбитом в приграничной зоне украинском беспилотнике

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что в приграничной зоне силами ПВО был сбит украинский беспилотник.

Старовойт: Обрушение моста в Курской области произошло из-за диверсии

По его словам, инцидент произошёл в Рыльском районе.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет», - заключил он.

Ранее Старовойт объявил, что «жёлтый» уровень террористической опасности в Курской области продлили до 25 мая, сообщает RT.

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ТЕГИ:ПВОГраница Между Россией И УкраинойУкраинаБеспилотникиКурская Область
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