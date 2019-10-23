Курды готовы выполнять все указания Кремля

Власти США, которые на протяжении последних нескольких лет поддерживали курдов, фактически бросили их в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», – так Песков прокомментировал слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, усомнившегося в том, что курды уйдут с обозначенных в договоренностях территорий. По словам Пескова, если курдские вооруженные формирования не отойдут вглубь страны, «то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции». «Оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», – пояснил представитель Кремля.

Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН выразил мнение, что американские войска не бросили их в Сирии. По его словам, прекращение турецкой операции носит временный характер, и говорить об окончании конфликта еще слишком рано.