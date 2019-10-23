Курды готовы выполнять все указания Кремля
Представитель диаспоры сирийских курдов в России в эфире НСН рассказал об отношении к Москве и об американской поддержке в Сирии.
Власти США, которые на протяжении последних нескольких лет поддерживали курдов, фактически бросили их в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», – так Песков прокомментировал слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, усомнившегося в том, что курды уйдут с обозначенных в договоренностях территорий. По словам Пескова, если курдские вооруженные формирования не отойдут вглубь страны, «то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции». «Оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», – пояснил представитель Кремля.
Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН выразил мнение, что американские войска не бросили их в Сирии. По его словам, прекращение турецкой операции носит временный характер, и говорить об окончании конфликта еще слишком рано.
«Я лично считаю, что эта договоренность Путина и Эрдогана ущемляет интересы Сирийского государства, особенно интересы сирийских курдов. Думаю, эта договоренность временная. Как говорят по-русски, вся жизнь впереди. Еще ничего не закончено. И говорить, что США нас бросили не очень корректно. Они нас еще не бросили окончательно. Они не ушли и не уйдут. Они есть еще на востоке, на юге, на северо-востоке Сирии. Они удерживают все нефтяные месторождения, у них 3,5 тысячи солдат. Мы договорились с Асадом, сирийскими войсками и армией. Этот процесс – "Источник мира" или источник войны – это самая настоящая оккупация нашей территории. Договор Путина и Эрдогана – попытка минимизировать наши потери. Мы всегда рады российской военной полиции, мы с Россией не воевали никогда. Если нам Россия скажет выполнять договоренности, мы выполним их. Еще как выполним! Потому что Россия – это гарант!» - заключил он.
9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. В первый же день турецкая армия нанесла авиаудары по позициям курдских формирований. На этом фоне Вашингтон вывел свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».
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