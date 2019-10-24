Военную полицию для Сирии комплектуют из мусульман

«Считается, что будет лучше, если это будет мусульманский контингент. Их набирали в основном на Северном Кавказе – в Чечне, Ингушетии. Конечно, в составе военной полиции не только эти представители - есть люди из Поволжья, есть и русские – но в основном выходцы с Северного Кавказа и мусульмане по религии», - сказал Фельгенгауэр.

Он также отметил, что россиян направляют в Сирию не для ведения военных действий, а для патрулирования.

«Это контрактники, которые числятся в военной полиции, хотя в России функции военной полиции они не выполняют. Их специально набирают для сирийских командировок. Это такие специальные мусульманские части для Сирии, а по возвращении их распускают. Идут туда люди охотно, деньги платят хорошие. Некоторые в России служат в МВД, некоторые еще где-то. Но в Сирии они как военная полиция Министерства обороны. Это не первая поездка, таких уже было много. Пару лет назад их начали использовать в зонах деконфликтизации. Причем, являясь частью вооруженных сил России, они не воюют, не штурмуют города, а участвуют в патрулировании и наблюдении за порядком. Их не воевать посылают, а наблюдать», - заключил собеседник.

Ранее представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН отметил, что курды всегда рады российской военной полиции, «мы с Россией не воевали никогда. Если нам Россия скажет выполнять договоренности, мы выполним их. Еще как выполним! Потому что Россия – это гарант».