Военную полицию для Сирии комплектуют из мусульман
Военный обозреватель в эфире НСН объяснил, что российскую военную полицию отправляют в Сирию не воевать, а только наблюдать.
В Сирию планируется перебросить порядка 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники уже через неделю, сообщают РИА Новости с ссылкой на источник в Минобороны. При этом уточняется, что сейчас в арабской республике реальные боевые действия не ведутся .
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН рассказал, что в состав российской военной полиции для отправления в Сирию набирали преимущественно выходцев с Северного Кавказа и мусульман.
«Считается, что будет лучше, если это будет мусульманский контингент. Их набирали в основном на Северном Кавказе – в Чечне, Ингушетии. Конечно, в составе военной полиции не только эти представители - есть люди из Поволжья, есть и русские – но в основном выходцы с Северного Кавказа и мусульмане по религии», - сказал Фельгенгауэр.
Он также отметил, что россиян направляют в Сирию не для ведения военных действий, а для патрулирования.
«Это контрактники, которые числятся в военной полиции, хотя в России функции военной полиции они не выполняют. Их специально набирают для сирийских командировок. Это такие специальные мусульманские части для Сирии, а по возвращении их распускают. Идут туда люди охотно, деньги платят хорошие. Некоторые в России служат в МВД, некоторые еще где-то. Но в Сирии они как военная полиция Министерства обороны. Это не первая поездка, таких уже было много. Пару лет назад их начали использовать в зонах деконфликтизации. Причем, являясь частью вооруженных сил России, они не воюют, не штурмуют города, а участвуют в патрулировании и наблюдении за порядком. Их не воевать посылают, а наблюдать», - заключил собеседник.
Ранее представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН отметил, что курды всегда рады российской военной полиции, «мы с Россией не воевали никогда. Если нам Россия скажет выполнять договоренности, мы выполним их. Еще как выполним! Потому что Россия – это гарант».
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