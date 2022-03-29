«Ещё не победа»: Генерал Куликов подвёл итоги переговоров Москвы и Киева

Конечная цель специальной военной операции на Украине ещё не достигнута. В рамках очередного раунда переговоров, состоявшегося в Турции, были достигнуты определённые договоренности, о которых будет доложено президенту России, заявил в беседе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генерал армии Анатолий Куликов.

В Стамбуле российская сторона пообещала сократить военную активность под Киевом и Черниговом и допустила встречу президентов двух стран одновременно с парафированием мирного договора на уровне МИД. Как подчеркнул Куликов, окончательные решения будут принимать не участники переговорного процесса, а президент России.

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«У нас есть Верховный главнокомандующий, который определяет и ведёт внешнюю политику. Пока никаких решений не принято. О достигнутых договорённостях будет доложено главе государства. Ну и конечная цель специальной военной операции ещё не достигнута. Сегодня была достигнута только одна составляющая – нейтрализация [Украины] и отказ от размещения иностранных баз. И это, безусловно, можно считать плюсом как предложение на будущее. Но операция не отменяется и точка на этом не поставлена», - заверил Куликов.

Военачальник предположил, что денацификация Украины продолжится не один месяц, а может растянутся на несколько лет. При этом она потребует большой работы не только со стороны России, но и от всех «здоровых сил» Украины.

Говоря о тех уступках, на которые пошла российская сторона в ходе очередного раунда переговоров в Стамбуле, генерал армии категорически отказался называть их поражением.

«Какое же это поражение, если столица противника окружена? Две республики или, точнее говоря, два субъекта Украины выбывают из строя. И это не считая Крыма и Севастополя! Поражение было бы, если бы мы всё отдали и вернули в исходное положение. А тут прошёл месяц, как мы окончательно забрали Донецк и Луганск в качестве республик. Плюс отсутствие всяких претензий на Севастополь и Крым. Да ещё и нейтральный статус и отказ от размещения военных баз на своей территории. Я не хочу сказать, что это победа. Мы не закончили спецоперацию. Вот когда закончим, тогда и объявим все итоги и том, что нам удалось и что нет. Но я думаю, нам удастся всё», - спрогнозировал Куликов.