«Ещё не победа»: Генерал Куликов подвёл итоги переговоров Москвы и Киева

Те уступки, на которые пошла Россия в рамках переговоров с Украиной, нельзя считать поражением. Но и до полной победы ещё далеко, заявил Анатолий Куликов.

Конечная цель специальной военной операции на Украине ещё не достигнута. В рамках очередного раунда переговоров, состоявшегося в Турции, были достигнуты определённые договоренности, о которых будет доложено президенту России, заявил в беседе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генерал армии Анатолий Куликов.

В Стамбуле российская сторона пообещала сократить военную активность под Киевом и Черниговом и допустила встречу президентов двух стран одновременно с парафированием мирного договора на уровне МИД. Как подчеркнул Куликов, окончательные решения будут принимать не участники переговорного процесса, а президент России.

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«У нас есть Верховный главнокомандующий, который определяет и ведёт внешнюю политику. Пока никаких решений не принято. О достигнутых договорённостях будет доложено главе государства. Ну и конечная цель специальной военной операции ещё не достигнута. Сегодня была достигнута только одна составляющая – нейтрализация [Украины] и отказ от размещения иностранных баз. И это, безусловно, можно считать плюсом как предложение на будущее. Но операция не отменяется и точка на этом не поставлена», - заверил Куликов.

Военачальник предположил, что денацификация Украины продолжится не один месяц, а может растянутся на несколько лет. При этом она потребует большой работы не только со стороны России, но и от всех «здоровых сил» Украины.

Говоря о тех уступках, на которые пошла российская сторона в ходе очередного раунда переговоров в Стамбуле, генерал армии категорически отказался называть их поражением.

«Какое же это поражение, если столица противника окружена? Две республики или, точнее говоря, два субъекта Украины выбывают из строя. И это не считая Крыма и Севастополя! Поражение было бы, если бы мы всё отдали и вернули в исходное положение. А тут прошёл месяц, как мы окончательно забрали Донецк и Луганск в качестве республик. Плюс отсутствие всяких претензий на Севастополь и Крым. Да ещё и нейтральный статус и отказ от размещения военных баз на своей территории. Я не хочу сказать, что это победа. Мы не закончили спецоперацию. Вот когда закончим, тогда и объявим все итоги и том, что нам удалось и что нет. Но я думаю, нам удастся всё», - спрогнозировал Куликов.

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Отвечая на вопрос о выполнении требований Украины о гарантиях безопасности со стороны Совета безопасности ООН, собеседник «Радиоточки НСН» согласился с тем, что это естественное требование. Страна, которая, по мнению Куликова, стоит на коленях, просит дать ей гарантированную возможность существовать. Что касается пункта итогов переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, то по данному вопросу экс-министр Внутренних дел России дал скептический прогноз.

«Это её дело. Но я сомневаюсь, что это произойдёт. Евросоюз не знает, что с ней делать. К тому же в ЕС очень много своих проблем. Дай Бог, Евросоюзу самому сохраниться ещё ближайшие пять – семь лет. Мне представляется, что те противоречия, которые возникли внутри этой организации за последние годы, а особенно в этом году, скорее всего, будут рассыпать Европейский Союз», - предположил Куликов.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что одним из требований киевской стороны на переговорах является невмешательство России во вступление Украины в Евросоюз. Мединский также назвал предложения Украины на переговорах конструктивным шагом к компромиссу.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РоссияАнатолий КуликовПереговоры
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