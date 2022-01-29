Кулеба раскрыл новую стратегию «противодействия России»

Сравнив украинскую дипломатию с современным гаджетом, он отметил, что благодаря ей Украине «на сверхвысокой скорости» удается консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки Украины».

«Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом», - считает Кулеба.

Он раскрыл подробности нового кейса с новым элементом — помощью для сохранения экономической и финансовой стабильности страны. Кулеба заявил, что проведены «сотни переговоров по воплощению этого пакета».

«Результаты все видят. Число самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласие между США, Великобританией, Канадой и ЕС является ключевым параметром санкционного пакета. Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом идут острые прения. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать. Рубикон перейден — Украина стала сильнее и не допустит повторения трагедии 2014 года», - утверждает дипломат.

Он также подчеркнул, что на смену «челночной дипломатии», когда представители ведомств стран курсировали между государствами, пришла «сетевая дипломатия» с центром в Киеве. Она подразумевает постоянную работу по согласованию позиций в рамках международной коалиции по сдерживанию России и создает «эффектом сотни зеркал для Кремля», когда Москва отовсюду слышит одну и ту же позицию.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что отсутствие безопасности в мире обеспечили США и НАТО своими действиями на Украине.

«США открыты для диалога, но на своих условиях. Они будут милитаризировать Украину, хотя много раз говорилось о том, что создание там военных баз, поставка вооружения – недопустимы. Главная «красная черта» – это как раз невступление Украины в НАТО. США не хотят поступиться малым. Для Запада с точки зрения безопасности вот этим малым являются гарантии невступления Украины в НАТО и отсутствие там ее баз. Это небольшое требование, которое пойдет на пользу Украине, потому что при этих условиях она имеет шанс на то, чтобы стать нормальным цивилизованным государством и освободится от русофобии», - заключил Цеков.

