«Война чужими руками»: США превратили Украину в «боевого зомби», который должен атаковать

США толкают Украину к войне с РФ, чтобы чужими руками спровоцировать внутренний кризис и «крушение» России, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что войны с Украиной не будет, «если это зависит от Российской Федерации». По словам Лаврова, «мы не хотим войн», но при этом Россия не позволит «грубо наступать на наши интересы и игнорировать их».