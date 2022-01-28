«Война чужими руками»: США превратили Украину в «боевого зомби», который должен атаковать

Вероятность наступления Украины до конца февраля очень высока, при этом США и НАТО нужно не поражение России, а «изнурительная война», сказал НСН экс-министр обороны ДНР.

США толкают Украину к войне с РФ, чтобы чужими руками спровоцировать внутренний кризис и «крушение» России, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что войны с Украиной не будет, «если это зависит от Российской Федерации». По словам Лаврова, «мы не хотим войн», но при этом Россия не позволит «грубо наступать на наши интересы и игнорировать их».

Лавров: Россия не хочет войны
«Фактически Украину толкают к войне. Вероятность, что боевые действия начнутся в ближайшие дни либо в течение февраля, очень высока. Они готовятся. Подготовка к тому, чтобы Украина атаковала Донецкую и Луганскую республики, идет непрерывно. По последним данным, в районе Докучаевска, уже окруженного с трех сторон, вчера были активные передвижения военной техники с украинской стороны в непосредственной близости от линии фронта. Постоянно подтягивается артиллерия, тяжелая техника, танки, США выделили Украине займ в миллиард долларов», - сказал Стрелков.

По его мнению, цель США и НАТО – «изнурительная» для России война с Украиной, которую страны Запада намерены вести «чужими руками».

«Я не думаю, что США и НАТО непосредственно вступят в войну, они будут воевать, как они любят, чужими руками. Их все устраивает, даже частичное поражение Украины, потому что целью является не нанесение военного поражения России, а введение крупномасштабных санкций и втягивание РФ в долгую, изнурительную войну, поскольку сил для полной оккупации Украины у России сейчас нет», - отметил экс-министр обороны ДНР.

Стрелков также указал конечную цель стран Запада, для достижения которой Украину превратили в «боевого зомби».

«От пули до дули»: Почему Кремль тянет с признанием ДНР и ЛНР
«Вследствие этого они надеются на внутренний кризис, социальный взрыв, который приведет к крушению России, как единого государственного образования. Вот в чем их конечная цель, для этого они и подготовили Украину в качестве «боевого зомби», который должен атаковать, независимо от того, нужно это ему самому или нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее политолог Дмитрий Орешкин объяснил НСН, почему Кремль не спешит с признанием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он напомнил в этой связи фразу русского полководца Александра Суворова: «Держи пулю в дуле».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеСШАУкраина
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