«Война чужими руками»: США превратили Украину в «боевого зомби», который должен атаковать
Вероятность наступления Украины до конца февраля очень высока, при этом США и НАТО нужно не поражение России, а «изнурительная война», сказал НСН экс-министр обороны ДНР.
США толкают Украину к войне с РФ, чтобы чужими руками спровоцировать внутренний кризис и «крушение» России, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что войны с Украиной не будет, «если это зависит от Российской Федерации». По словам Лаврова, «мы не хотим войн», но при этом Россия не позволит «грубо наступать на наши интересы и игнорировать их».
«Фактически Украину толкают к войне. Вероятность, что боевые действия начнутся в ближайшие дни либо в течение февраля, очень высока. Они готовятся. Подготовка к тому, чтобы Украина атаковала Донецкую и Луганскую республики, идет непрерывно. По последним данным, в районе Докучаевска, уже окруженного с трех сторон, вчера были активные передвижения военной техники с украинской стороны в непосредственной близости от линии фронта. Постоянно подтягивается артиллерия, тяжелая техника, танки, США выделили Украине займ в миллиард долларов», - сказал Стрелков.
По его мнению, цель США и НАТО – «изнурительная» для России война с Украиной, которую страны Запада намерены вести «чужими руками».
«Я не думаю, что США и НАТО непосредственно вступят в войну, они будут воевать, как они любят, чужими руками. Их все устраивает, даже частичное поражение Украины, потому что целью является не нанесение военного поражения России, а введение крупномасштабных санкций и втягивание РФ в долгую, изнурительную войну, поскольку сил для полной оккупации Украины у России сейчас нет», - отметил экс-министр обороны ДНР.
Стрелков также указал конечную цель стран Запада, для достижения которой Украину превратили в «боевого зомби».
«Вследствие этого они надеются на внутренний кризис, социальный взрыв, который приведет к крушению России, как единого государственного образования. Вот в чем их конечная цель, для этого они и подготовили Украину в качестве «боевого зомби», который должен атаковать, независимо от того, нужно это ему самому или нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее политолог Дмитрий Орешкин объяснил НСН, почему Кремль не спешит с признанием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он напомнил в этой связи фразу русского полководца Александра Суворова: «Держи пулю в дуле».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
- Лукашенко призвал оппозиционеров покаяться и вернуться в Белоруссию
- В Кремле признали, что число заболевших COVID-19 больше официальной статистики
- СМИ: депутатов Госдумы оставили без обедов
- Токаев: Беспорядки в Казахстане были спланированной атакой
- Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
- Песков рассказал об антипрививочниках в администрации Кремля
- В Тверской области нашли живым пропавшего семилетнего мальчика
- Офис Зеленского опроверг информацию, что Байден заявил ему о неизбежности российского «вторжения»
- Лавров пригласил Зеленского в Россию
- Лавров проведет телефонный разговор с Бербок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru