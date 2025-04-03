Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 3085
3 апреля 202507:45
Число жертв землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, превысило 3 тысячи. Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на Государственный административный совет страны.
По данным агентства, количество погибших в результате стихийного бедствия достигло 3085. При этом зарегистрировано 4715 пострадавших. Кроме того, 341 человек считается пропавшим без вести.
Ранее в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Правительство страны объявило национальный траур из-за последствий ЧП, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru