МВД: Мошенники оформляют кредиты на граждан под предлогом работы в массовке
Злоумышленники начали оформлять кредиты на россиян под предлогом работы в массовке, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Аферисты публикуют в интернете объявления о помощи в трудоустройстве, предлагая гражданам стать актерами массовых сцен. Жертвы приходят на собеседование, где мошенники делают им комплименты и убеждают стать моделями.
В случае подписания договора, который на самом деле является документом на оформление кредита, жертвы теряют от 50 до 150 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что Центробанк намерен ужесточить контроль над мошенниками второго уровня. Речь идет о мошенниках более высокого уровня, на чьи банковские карты поступают полученные от обманутых граждан средства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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