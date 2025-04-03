В Херсонской области россиянку задержали по подозрению в госизмене
Россиянку задержали в Херсонской области по подозрению в государственной измене в виде финансирования ВСУ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурантка причастна к оказанию помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России.
«Установлено, что задержанная осуществила перевод личных денежных средств для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов», - подчеркнули в ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене, женщину заключили под стражу.
Ранее в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении местного жителя, передавшего Украине информацию о функционировании военного объекта в регионе, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru