Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Элтона Джона
Деятельность двух неправительственных организаций из США и Великобритании Elton John AIDS Foundation признали нежелательной в России. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.
Как отметили в ведомстве, основатель обеих НПО - музыкант Элтон Джон. Организации поддерживают объединения по профилактике и борьбе со СПИДом среди подверженных групп, а также нацелены на «преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами».
«Но в большей степени они сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России», - подчеркнули в ГП.
В ведомстве добавили, что в России фонд сотрудничает с некоммерческими организациями-иноагентами.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность организации The European Leadership Network, напоминает 360.ru.
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