Над территорией России сбили 23 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ в шести регионах России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в заявлении.
Минобороны уточнило, что шесть БПЛА ликвидировали в Брянской области, по пять – в Орловской и Курской, четыре – в Калужской. Кроме того, два дрона ВСУ уничтожили над Белгородской областью, еще один – над Смоленской.
Ранее украинский беспилотник атаковал газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской Народной Республике, без газа остались более 11 тысяч абонентов, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru