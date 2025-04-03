Над территорией России сбили 23 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ в шести регионах России. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в заявлении.

Минобороны уточнило, что шесть БПЛА ликвидировали в Брянской области, по пять – в Орловской и Курской, четыре – в Калужской. Кроме того, два дрона ВСУ уничтожили над Белгородской областью, еще один – над Смоленской.

Ранее украинский беспилотник атаковал газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской Народной Республике, без газа остались более 11 тысяч абонентов, пишет Ura.ru.

