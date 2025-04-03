Приставы прекратили взыскание долгов с участников Little Big Прусикина и Таюрской

Приставы прекратили взыскания с участников группы Little Big Ильи Прусикина (признан в России иноагентом) и Софьи Таюрской. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные базы данных судебных приставов и другие документы.

Агентство отмечает, что суд обязал Прусикина оплатить госпошлину в размере 817 рублей. Исполнительное производство было прекращено, так как приставы не нашли у музыканта имущества, на которое могли обратить взыскание.

В свою очередь, Таюрская задолжала 1410 рублей за услуги связи, артистке предстояло выплатить эту сумму. Приставы прекратили взыскание по той же причине, не обнаружив имущества.

Ранее Прусикин и Таюрская покинули Россию и переехали в США. В январе 2023 года Илью Прусикина включили в реестр иностранных агентов, пишет Ura.ru.

