Минобороны потребовало 390 млн рублей с Кизлярского завода

Минобороны подало в арбитражный суд Москвы иск о взыскании свыше 390 млн рублей с Кизлярского электромеханического завода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Заявление поступило в суд 28 марта. Его пока не приняли к рассмотрению. Основания требований не указываются.

Кизлярский электромеханический завод специализируется на производстве вертолетов и самолетов малой авиации, а также изделий для летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что Минобороны подало несколько исков к «Российским железным дорогам» на 90 млн рублей, пишет 360.ru.

