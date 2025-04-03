Минобороны потребовало 390 млн рублей с Кизлярского завода
Минобороны подало в арбитражный суд Москвы иск о взыскании свыше 390 млн рублей с Кизлярского электромеханического завода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.
Заявление поступило в суд 28 марта. Его пока не приняли к рассмотрению. Основания требований не указываются.
Кизлярский электромеханический завод специализируется на производстве вертолетов и самолетов малой авиации, а также изделий для летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что Минобороны подало несколько исков к «Российским железным дорогам» на 90 млн рублей, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru