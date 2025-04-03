В курском Железногорске дрон ВСУ пробил часть стены завода

Украинский беспилотник повредил здание завода в Железногорске Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным врио губернатора, в Железногорске упал один БПЛА.

«В результате пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий... Обошлось без жертв», - подчеркнул Хинштейн.

Кроме того, дрон рухнул в районе улицы Станционной в Курске. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Курской области уничтожили пять беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.

