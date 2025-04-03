В курском Железногорске дрон ВСУ пробил часть стены завода
Украинский беспилотник повредил здание завода в Железногорске Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По данным врио губернатора, в Железногорске упал один БПЛА.
«В результате пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий... Обошлось без жертв», - подчеркнул Хинштейн.
Кроме того, дрон рухнул в районе улицы Станционной в Курске. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Курской области уничтожили пять беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В курском Железногорске дрон ВСУ пробил часть стены завода
- Приставы прекратили взыскание долгов с участников Little Big Прусикина и Таюрской
- Минобороны потребовало 390 млн рублей с Кизлярского завода
- Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 3085
- Над территорией России сбили 23 украинских беспилотника
- Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за торгового баланса
- МВД: Мошенники оформляют кредиты на граждан под предлогом работы в массовке
- Полянский: Украина не успела скрыть следы своих преступлений в Курской области
- В Белом доме не исключили новые санкции против России
- В Сбербанке не будут отключать старые версии приложения до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru