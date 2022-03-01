Кулеба попросил Китай помочь остановить российскую операцию на Украине

До этого Кулеба заявил, что Киев не собирается сдаваться после переговоров с Москвой.

Ранее политолог Марат Баширов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что прекращение военной операции РФ на Украине было бы успехом для украинского лидера Владимира Зеленского, но такой вопрос даже не будет обсуждаться, поэтому стороны еще долго будут вести переговоры.