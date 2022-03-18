Кулеба подтвердил готовность к переговорам с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что он готов к продолжению переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Путин заявил, что Киев стремится затянуть переговоры

«Лавров чрезвычайно опытный дипломат», - сказал Кулеба в интервью изданию «Украинская правда».

Глава МИД Украины подчеркнул, что готов вести с Лавровым «серьезный, предметный разговор».

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраина
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