Кудрин поделился ожиданиями от правительства Мишустина

В своем Twitter Кудрин написал, что желает Мишустину разумно распорядиться доверием, которое оказывают новому кабинету министров граждане и бизнес-сообщество.

Напомним, в четверг, 16 января, президент РФ Владимир Путин утвердил Мишустина в должности премьер-министра страны. Ранее его кандидатуру большинством голосов поддержала Госдума.

Бывший премьер Дмитрий Медведев получил должность замглавы Совета безопасности РФ.

