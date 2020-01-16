Кудрин поделился ожиданиями от правительства Мишустина
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что ждет он нового правительства РФ во главе с Михаилом Мишустиным институциональных преобразований в стране.
В своем Twitter Кудрин написал, что желает Мишустину разумно распорядиться доверием, которое оказывают новому кабинету министров граждане и бизнес-сообщество.
Напомним, в четверг, 16 января, президент РФ Владимир Путин утвердил Мишустина в должности премьер-министра страны. Ранее его кандидатуру большинством голосов поддержала Госдума.
Бывший премьер Дмитрий Медведев получил должность замглавы Совета безопасности РФ.
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