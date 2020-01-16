Путин назначил Мишустина главой правительства

Согласно Конституции, теперь Мишустин в течение недели должен представить президенту предложения по структуре правительства.

Он также выдвинет кандидатуры на должности заместителей премьера и федеральных министров. Сам Мишустин уже анонсировал серьёзные изменения в кадровом составе.

Более подробно план работы правительства новый премьер-министр рассчитывает представить в апреле.







