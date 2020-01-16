Путин назначил Мишустина главой правительства

16 января 202016:20

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Решение принято после одобрения кандидатуры Госдумой.

За назначение Мишустина премьер-министром проголосовали 383 депутата Госдумы, против голосов подано не было, воздержался 41 народный избранник. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заранее завил, что фракция воздержится.

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Согласно Конституции, теперь Мишустин в течение недели должен представить президенту предложения по структуре правительства.

Он также выдвинет кандидатуры на должности заместителей премьера и федеральных министров. Сам Мишустин уже анонсировал серьёзные изменения в кадровом составе.

Более подробно план работы правительства новый премьер-министр рассчитывает представить в апреле.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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