Куда прилетит «Орешник»: эксперт назвал новые возможные цели на Украине

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru, комментируя недавний удар возмездия ВС РФ с применением ракеты «Орешник», назвал ключевые промышленные площадки на Украине, уничтожение которых серьёзно подорвет планы Киева по наращиванию дальнобойного оружия.

По словам эксперта, в первую очередь это «Южмаш» и, в какой-то степени, «Мотор Сич». Там украинские силы хотят выпускать по несколько ракет в день, подчеркнул Дандыкин.

Он также сообщил, что украинская сторона стремится создать баллистическую ракету дальностью более 2 тыс. км. «Она, может быть, кому-то покажется примитивной, но, тем не менее, это опасно», — предупредил капитан первого ранга.

В приоритете, по его мнению, уничтожение таких производств, а также важных пунктов управления . Предотвратить новые атаки на глубокий тыл России, подобные ярославской и старобельской, можно только путем методичного стирания военно-промышленного потенциала противника, уверен эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что СВО изменилась после заявления МИД РФ об ударах по Киеву, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
