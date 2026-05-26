Куда прилетит «Орешник»: эксперт назвал новые возможные цели на Украине

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru, комментируя недавний удар возмездия ВС РФ с применением ракеты «Орешник», назвал ключевые промышленные площадки на Украине, уничтожение которых серьёзно подорвет планы Киева по наращиванию дальнобойного оружия.

По словам эксперта, в первую очередь это «Южмаш» и, в какой-то степени, «Мотор Сич». Там украинские силы хотят выпускать по несколько ракет в день, подчеркнул Дандыкин.