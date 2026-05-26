Куда прилетит «Орешник»: эксперт назвал новые возможные цели на Украине
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru, комментируя недавний удар возмездия ВС РФ с применением ракеты «Орешник», назвал ключевые промышленные площадки на Украине, уничтожение которых серьёзно подорвет планы Киева по наращиванию дальнобойного оружия.
По словам эксперта, в первую очередь это «Южмаш» и, в какой-то степени, «Мотор Сич». Там украинские силы хотят выпускать по несколько ракет в день, подчеркнул Дандыкин.
Он также сообщил, что украинская сторона стремится создать баллистическую ракету дальностью более 2 тыс. км. «Она, может быть, кому-то покажется примитивной, но, тем не менее, это опасно», — предупредил капитан первого ранга.
В приоритете, по его мнению, уничтожение таких производств, а также важных пунктов управления . Предотвратить новые атаки на глубокий тыл России, подобные ярославской и старобельской, можно только путем методичного стирания военно-промышленного потенциала противника, уверен эксперт.
Ранее в Госдуме заявили, что СВО изменилась после заявления МИД РФ об ударах по Киеву, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Нутрициолог объяснила, почему частые перекусы вредны для здоровья
- Росавиация сообщила правила особого режима полетов над Москвой
- Накопилось: Что придется «разгребать» Шохину в должности бизнес-омбудсмена
- В Совфеде усомнились в реализации соглашения США и Армении
- Политолог Рудаков заявил о расколе элит США по украинскому конфликту
- Куда прилетит «Орешник»: эксперт назвал новые возможные цели на Украине
- Юрист разъяснил правила сопровождения учеников в туалет во время ЕГЭ
- США готовы предоставить Армении доступ к ядерным технологиям в энергетике
- Путин поручил проработать с бизнесом защиту предприятий от атак БПЛА
- Без опыта и стажа: Какие риски поджидают юных бизнесменов