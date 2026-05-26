Нутрициолог объяснила, почему частые перекусы вредны для здоровья

Нутрициолог предупредила, что из-за этого незаметно растет общая калорийность рациона. Люди часто не воспринимают перекусы как полноценную еду, хотя в сумме они могут давать избыток килокалорий. Кроме того, частые перекусы нарушают нормальную структуру насыщения, особенно если речь идет о сладостях, выпечке, снеках и сладких напитках.

Когда человек привыкает есть каждые полтора-два часа не из-за голода, а из-за усталости, стресса или скуки, у него притупляется не только чувство голода, но и сытости, добавила специалист. Это ухудшает контроль аппетита и повышает риск переедания в течение дня.

