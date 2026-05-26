Нутрициолог объяснила, почему частые перекусы вредны для здоровья
Нутрициолог Марина Жигульская объяснила скрытые риски частых перекусов для здоровья. Специалист рассказала об этом в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, сами по себе перекусы нельзя назвать абсолютным злом — иногда они даже полезны. Например, при высоких физических нагрузках или обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, когда показано дробное питание. Проблема, уточнила Жигульская, возникает тогда, когда перекусы становятся постоянным фоновым приемом пищи.
Нутрициолог предупредила, что из-за этого незаметно растет общая калорийность рациона. Люди часто не воспринимают перекусы как полноценную еду, хотя в сумме они могут давать избыток килокалорий. Кроме того, частые перекусы нарушают нормальную структуру насыщения, особенно если речь идет о сладостях, выпечке, снеках и сладких напитках.
Когда человек привыкает есть каждые полтора-два часа не из-за голода, а из-за усталости, стресса или скуки, у него притупляется не только чувство голода, но и сытости, добавила специалист. Это ухудшает контроль аппетита и повышает риск переедания в течение дня.
Ранее нутрициолог назвал попкорн лучшим перекусом при похудении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
