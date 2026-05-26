США готовы предоставить Армении доступ к ядерным технологиям в энергетике
Соединённые Штаты готовы предоставить Армении доступ к технологиям гражданской ядерной энергетики. Это предусмотрено хартией о стратегическом партнерстве, которую подписали в Ереване во время визита госсекретаря США Марко Рубио.
Речь идет о развитии программы гражданской атомной энергетики с соблюдением высших стандартов безопасности и нераспространения. Документ допускает после ратификации размещение малого модульного реактора и поставки американского топлива и технологий, уточняет ТАСС.
В рамках этого процесса США намерены повысить энергобезопасность Армении, помочь ей стать более взаимосвязанной с региональными и европейскими рынками. Также речь идет о доступе к другим гражданским ядерным услугам и инфраструктуре.
Ранее в Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении, прежде всего в поставках российского газа, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
