США готовы предоставить Армении доступ к ядерным технологиям в энергетике

Соединённые Штаты готовы предоставить Армении доступ к технологиям гражданской ядерной энергетики. Это предусмотрено хартией о стратегическом партнерстве, которую подписали в Ереване во время визита госсекретаря США Марко Рубио.

Речь идет о развитии программы гражданской атомной энергетики с соблюдением высших стандартов безопасности и нераспространения. Документ допускает после ратификации размещение малого модульного реактора и поставки американского топлива и технологий, уточняет ТАСС.

В рамках этого процесса США намерены повысить энергобезопасность Армении, помочь ей стать более взаимосвязанной с региональными и европейскими рынками. Также речь идет о доступе к другим гражданским ядерным услугам и инфраструктуре.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении, прежде всего в поставках российского газа, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
