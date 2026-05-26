Путин поручил проработать с бизнесом защиту предприятий от атак БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству проработать с бизнесом предложения по защите предприятий от атак беспилотников. Об этом журналистам сообщил глава РСПП Александр Шохин.

«Он дал поручение и руководителю администрации, и министру обороны, и первому вице-премьеру, ряду министров поработать с бизнесом», — передает слова Шохина ТАСС.

По его словам, эта тема была затронута в устном разговоре с президентом. Тогда Шохин оставил Путину письмо, подготовленное на основе предложений нескольких компаний — членов РСПП. Глава союза отметил, что прошло не так много времени, но он рассчитывает на проведение серии совещаний в ближайшее время.

Путин призвал улучшить систему управления компонентами коллективных сил ОДКБ

Шохин добавил, что поручения адресованы также правительству в лице военно-промышленной комиссии и вице-премьеру Денису Мантурову. Ключевые министры, включая главу Минэнерго, тоже заинтересованы в решении вопроса, поскольку энергообъекты часто оказываются атакованными украинскими БПЛА.

Ранее Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:БеспилотникиАлександр ШохинВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры