Путин поручил проработать с бизнесом защиту предприятий от атак БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству проработать с бизнесом предложения по защите предприятий от атак беспилотников. Об этом журналистам сообщил глава РСПП Александр Шохин.
«Он дал поручение и руководителю администрации, и министру обороны, и первому вице-премьеру, ряду министров поработать с бизнесом», — передает слова Шохина ТАСС.
По его словам, эта тема была затронута в устном разговоре с президентом. Тогда Шохин оставил Путину письмо, подготовленное на основе предложений нескольких компаний — членов РСПП. Глава союза отметил, что прошло не так много времени, но он рассчитывает на проведение серии совещаний в ближайшее время.
Шохин добавил, что поручения адресованы также правительству в лице военно-промышленной комиссии и вице-премьеру Денису Мантурову. Ключевые министры, включая главу Минэнерго, тоже заинтересованы в решении вопроса, поскольку энергообъекты часто оказываются атакованными украинскими БПЛА.
Ранее Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Юрист разъяснил правила сопровождения учеников в туалет во время ЕГЭ
- США готовы предоставить Армении доступ к ядерным технологиям в энергетике
- Путин поручил проработать с бизнесом защиту предприятий от атак БПЛА
- Без опыта и стажа: Какие риски поджидают юных бизнесменов
- В Иране за сотрудничество с «Моссад» казнили экс-чемпиона ММА
- Небензя: Европейская элита сбросила маски и делает ставку на оружие
- Эрлинг Холанд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в возрасте до 25 лет
- В Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении
- СМИ: НАТО сформирует структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике
- Ученица Старобельского колледжа рассказала, что чудом избежала гибели