Путин поручил проработать с бизнесом защиту предприятий от атак БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству проработать с бизнесом предложения по защите предприятий от атак беспилотников. Об этом журналистам сообщил глава РСПП Александр Шохин.

«Он дал поручение и руководителю администрации, и министру обороны, и первому вице-премьеру, ряду министров поработать с бизнесом», — передает слова Шохина ТАСС.

По его словам, эта тема была затронута в устном разговоре с президентом. Тогда Шохин оставил Путину письмо, подготовленное на основе предложений нескольких компаний — членов РСПП. Глава союза отметил, что прошло не так много времени, но он рассчитывает на проведение серии совещаний в ближайшее время.