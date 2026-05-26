Без опыта и стажа: Какие риски поджидают юных бизнесменов
Наталья Голованова заявила НСН, что предпринимательская активность молодежи может говорить о скрытой подмене трудовых отношений.
В 2026 году рынок вакансий для кандидатов без опыта заметно сузился: бизнес экономит на обучении и адаптации, отдавая приоритет готовым специалистам, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
В России растет предпринимательская активность молодежи. Пока работодатели жалуются на дефицит кадров, подростки и студенты массово уходят в собственный бизнес — продают товары на маркетплейсах, создают IT-стартапы и запускают свои бренды. Как сообщили «Известиям» в Корпорации МСП, число ИП среди россиян до 25 лет за год выросло на 16% и превысило рекордные 270 тыс. Работать на себя предпочитают и школьники: в стране уже свыше 608 тыс. несовершеннолетних самозанятых. Голованова раскрыла негативные последствия этого тренда.
«В том, что несовершеннолетних ИП и самозанятых стало больше, есть как положительные, так и тревожащие аспекты. С одной стороны, подростки раньше выходят на рынок труда. С другой стороны, в 2026 году рынок вакансий для кандидатов без опыта заметно сузился: бизнес экономит на обучении и адаптации, отдавая приоритет готовым специалистам. Однако вскоре компаниям придётся менять подход к молодёжи. Если не нанимать «сырых» сегодня, завтра закрывать позиции будет некем. Бизнесу предстоит конкурировать за молодые кадры не только зарплатой, но и гибкими условиями — теми самыми, которые привлекают молодежь в самозанятости», - рассказала она.
Также Голованова подчеркнула, что это может говорить о скрытой подмене трудовых отношений.
«И самое тревожащее: быстрое распространение самозанятости среди молодёжи может говорить не только об их активности, но и о скрытой подмене трудовых отношений: часть работодателей уходит в «серую» зону, заменяя трудовой договор договором с самозанятым. Это позволяет не соблюдать сокращённое рабочее время для подростков, не платить налоги и не предоставлять соцгарантии. Молодежь лишается отпусков и больничных, пенсионные баллы не начисляются, трудовой стаж не учитывается», - добавила она.
Зумеры усугубляют дефицит кадров из-за любви к собственному бизнесу, но это позволяет молодым людям развиваться в разных сферах, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
