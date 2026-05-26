В Совфеде усомнились в реализации соглашения США и Армении
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что у него есть большие сомнения в реализации нового соглашения между США и Арменией.
По словам сенатора, Армения как независимое государство вправе подписывать любые документы с любыми партнерами. Однако перспективы выполнения достигнутых с американцами договоренностей вызывают вопросы.
Джабаров напомнил, что у Вашингтона уже были подобные соглашения с Украиной, в том числе по редкоземельным металлам. «Они благополучно перестали существовать, никаких подвижек там нет», — отметил парламентарий.
Сенатор добавил, что если у США и Армении все же получится достигнуть работающего сотрудничества, то России останется только пожелать партнерам успеха.
Во вторник, 26 мая, стало известно, что США готовы предоставить Армении доступ к ядерным технологиям в энергетике, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
