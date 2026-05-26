Политолог Рудаков заявил о расколе элит США по украинскому конфликту

Говорить о возвращении диалога Москвы и Вашингтона в формате «духа Анкориджа» пока рано, так как в американском правящем классе существует раскол по украинскому конфликту, в беседе с «ФедералПресс» отметил политолог Александр Рудаков.

По словам эксперта, в США выделяются две группы, чьи позиции значительно отличаются. Политическое лицо первой группы — вице-президент Джей Ди Вэнс. Они считают, что дальнейшее втягивание Америки в конфликт на Украине не отвечает национальным интересам, и Вашингтону стоит сосредоточиться на противостоянии с Пекином.

Более влиятельная группа, по мнению Рудакова, имеет более жесткую позицию по урегулированию. В нее входят госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент и большинство республиканцев в Сенате, курирующих внешнюю политику.

Политолог отметил, что точно предсказать, чье мнение преобладает, сейчас довольно сложно. Очень многое зависит от ситуации на поле боя.

Если удары по центрам принятия решений в Киеве окажут отрезвляющее воздействие на западных политиков, то влияние группы, требующей прекращения конфликта, усилится, а позиция противоположного лагеря ослабнет, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / picture alliance
