Накопилось: Что придется «разгребать» Шохину в должности бизнес-омбудсмена
У Александра Шохина достаточно контактов и хорошая команда, чтобы обеспечить защиту интересов предпринимателей, заявили НСН Сергей Миронов и Сергей Беляков.
Некоторые нормы, от которых зависит работа бизнеса, не соответствуют актуальной действительности, и Александр Шохин сможет решить эти вопросы в должности бизнес-омбудсмена, заявил в беседе с НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Новым уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей станет Александр Шохин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом должность перестанет быть государственной, став общественно-государственным институтом. С предложением по смене формата должности ранее выступил сам Шохин на встрече с Владимиром Путиным. Миронов подчеркнул, что Шохину предстоит решить множество задач.
«Омбудсмен – серьезная должность, это защита бизнеса. Появляются какие-то новые нормы, которые не совсем выполнимы, у бизнеса возникают вопросы. Человек в этой должности – проводник мнения бизнеса во власть, без него нельзя. Думаю, у Шохина будет очень много работы. Нужно разгребать сегодняшние вопросы и темы, которые накопились, пока не было федерального омбудсмена. Шохин – достаточно серьезная, солидная фигура. Важно, какой аппарат он сформирует, полагаю, у него есть команда. Актуальные вопросы сегодня – нормы, которые действуют, но не отвечают реалиям. Если говорить о ресторанном бизнесе, есть ряд норм, завязанных на бесперебойной работе интернета. Все это надо адаптировать. Бизнес должен работать честно», - объяснил он.
В свою очередь президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков в разговоре с НСН также допустил, что в последние годы запрос на защиту прав предпринимателей только возрос.
«Бизнес ждет защиты прав предпринимателей, особенно в тех ситуациях, когда права нарушены, либо существующих мер защиты недостаточно. Все это должно компенсироваться эффективностью и активностью работы омбудсменов. В свое время принимался закон, который создавал правовую основу для функционирования этого института. Тогда омбудсменом назначили Бориса Титова. Мне кажется, это была знаковая веха. Сегодня потребность в защите прав предпринимателей только возросла. В первую очередь это защита активов от какого-то вмешательства, поглощения. Защита при нарушении прав в ходе реализации процедур, установленных законодательством. Александр Николаевич хорошо знаком многим, кто олицетворяет собой государственные структуры», - заметил он.
После назначения на новую должность Шохин сообщил, что бизнес готов обсуждать финансирование мер по защите промышленных объектов и прилегающих территорий от атак. Он также добавил, что компании не могут обеспечить самостоятельную закупку всех необходимых систем, поэтому надо создать систему целевого финансирования, передает «Радиоточка НСН».
