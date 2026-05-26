Новым уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей станет Александр Шохин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом должность перестанет быть государственной, став общественно-государственным институтом. С предложением по смене формата должности ранее выступил сам Шохин на встрече с Владимиром Путиным. Миронов подчеркнул, что Шохину предстоит решить множество задач.

«Омбудсмен – серьезная должность, это защита бизнеса. Появляются какие-то новые нормы, которые не совсем выполнимы, у бизнеса возникают вопросы. Человек в этой должности – проводник мнения бизнеса во власть, без него нельзя. Думаю, у Шохина будет очень много работы. Нужно разгребать сегодняшние вопросы и темы, которые накопились, пока не было федерального омбудсмена. Шохин – достаточно серьезная, солидная фигура. Важно, какой аппарат он сформирует, полагаю, у него есть команда. Актуальные вопросы сегодня – нормы, которые действуют, но не отвечают реалиям. Если говорить о ресторанном бизнесе, есть ряд норм, завязанных на бесперебойной работе интернета. Все это надо адаптировать. Бизнес должен работать честно», - объяснил он.