На Украине назвали мощность последнего удара «Орешника»
Одно попадание российской ракеты «Орешник» в неядерном варианте сопоставимо по разрушительной силе с одновременным ударом 36 беспилотников «Герань» с усиленной боевой частью, сообщает Defense Express.
По данным украинского издания, такие выводы можно сделать, проанализировав следы от ударов «Орешником» по объекту в Белой Церкви. Там были обнаружены несколько воронок диаметром до трех метров и глубиной до двух метров. Энергия взрыва оценивается в 50-90 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Последнее применение ВС России ракеты «Орешник» по территории Украины вызвало новый интерес со стороны иностранных журналистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
