Юрист разъяснил правила сопровождения учеников в туалет во время ЕГЭ

Сопровождать участника ЕГЭ в туалет имеет право только организатор вне аудитории. Общественный наблюдатель не наделен такими полномочиями, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, момент похода в туалет во время сдачи единого госэкзамена каждый год вызывает вопросы у выпускников и их родителей. Согласно нормам Рособрнадзора, сопровождать ученика должен организатор вне аудитории, тогда как общественный наблюдатель этого делать не вправе — его основная функция мониторить пункт проведения экзамена.

Русяев пояснил, что сопровождающий ждет в коридоре. Заход в кабинку, нависание сверху или требование что-то показать могут быть расценены как нарушение неприкосновенности частной жизни. Это предусмотрено статьей 23 Конституции РФ и статьей 137 УК РФ.

Юрист добавил, что в 2026 году Рособрнадзор прямо запретил выворачивать карманы и ощупывать выпускников. Прикасаться к ученику и его вещам тоже нельзя, подчеркнул Русяев. Любые попытки потребовать от школьника что-то показать могут быть расценены как нарушение закона.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
