Юрист разъяснил правила сопровождения учеников в туалет во время ЕГЭ

Русяев пояснил, что сопровождающий ждет в коридоре. Заход в кабинку, нависание сверху или требование что-то показать могут быть расценены как нарушение неприкосновенности частной жизни. Это предусмотрено статьей 23 Конституции РФ и статьей 137 УК РФ.

Юрист добавил, что в 2026 году Рособрнадзор прямо запретил выворачивать карманы и ощупывать выпускников. Прикасаться к ученику и его вещам тоже нельзя, подчеркнул Русяев. Любые попытки потребовать от школьника что-то показать могут быть расценены как нарушение закона.

