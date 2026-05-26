Юрист разъяснил правила сопровождения учеников в туалет во время ЕГЭ
Сопровождать участника ЕГЭ в туалет имеет право только организатор вне аудитории. Общественный наблюдатель не наделен такими полномочиями, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев.
По словам эксперта, момент похода в туалет во время сдачи единого госэкзамена каждый год вызывает вопросы у выпускников и их родителей. Согласно нормам Рособрнадзора, сопровождать ученика должен организатор вне аудитории, тогда как общественный наблюдатель этого делать не вправе — его основная функция мониторить пункт проведения экзамена.
Русяев пояснил, что сопровождающий ждет в коридоре. Заход в кабинку, нависание сверху или требование что-то показать могут быть расценены как нарушение неприкосновенности частной жизни. Это предусмотрено статьей 23 Конституции РФ и статьей 137 УК РФ.
Юрист добавил, что в 2026 году Рособрнадзор прямо запретил выворачивать карманы и ощупывать выпускников. Прикасаться к ученику и его вещам тоже нельзя, подчеркнул Русяев. Любые попытки потребовать от школьника что-то показать могут быть расценены как нарушение закона.
Ранее эксперт по ЕГЭ рассказала о влиянии золотой или серебряной медали на поступление в вуз, пишет 360.ru.
