Росавиация сообщила правила особого режима полетов над Москвой
Минтранс и Росавиация получили от Минобороны представление о введении особого режима полетов гражданских самолетов в Московской воздушной зоне. Ограничения коснутся высот от 0 до 5,1 тыс. метров, сообщили в федеральном агентстве.
Документ предусматривает установление ограничений в центрально-европейской части России. При этом особый режим не затронет ключевые категории авиационных работ и перевозок.
Регулярные и чартерные пассажирские рейсы в аэропорты и из них будут выполняться в обычном режиме. Исключения также сделаны для полетов санитарной авиации и эвакуации, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи.
В Росавиации уточнили, что особый режим вводится по представлению Генштаба ВС России. Документы для его введения предстоит согласовать с другими ведомствами.
«В случае принятия решения информация об ограничениях и сроках будет доведена до пользователей воздушного пространства», — цитирует ведомство 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: правительство России готовит новый запрет на экспорт топлива
- Нутрициолог объяснила, почему частые перекусы вредны для здоровья
- Росавиация сообщила правила особого режима полетов над Москвой
- Накопилось: Что придется «разгребать» Шохину в должности бизнес-омбудсмена
- В Совфеде усомнились в реализации соглашения США и Армении
- Политолог Рудаков заявил о расколе элит США по украинскому конфликту
- Куда прилетит «Орешник»: эксперт назвал новые возможные цели на Украине
- Юрист разъяснил правила сопровождения учеников в туалет во время ЕГЭ
- США готовы предоставить Армении доступ к ядерным технологиям в энергетике
- Путин поручил проработать с бизнесом защиту предприятий от атак БПЛА