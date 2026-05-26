Росавиация сообщила правила особого режима полетов над Москвой

Минтранс и Росавиация получили от Минобороны представление о введении особого режима полетов гражданских самолетов в Московской воздушной зоне. Ограничения коснутся высот от 0 до 5,1 тыс. метров, сообщили в федеральном агентстве.

Документ предусматривает установление ограничений в центрально-европейской части России. При этом особый режим не затронет ключевые категории авиационных работ и перевозок.

Регулярные и чартерные пассажирские рейсы в аэропорты и из них будут выполняться в обычном режиме. Исключения также сделаны для полетов санитарной авиации и эвакуации, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи.

В Росавиации уточнили, что особый режим вводится по представлению Генштаба ВС России. Документы для его введения предстоит согласовать с другими ведомствами.

«В случае принятия решения информация об ограничениях и сроках будет доведена до пользователей воздушного пространства», — цитирует ведомство 360.ru.

