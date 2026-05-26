Росавиация сообщила правила особого режима полетов над Москвой

Минтранс и Росавиация получили от Минобороны представление о введении особого режима полетов гражданских самолетов в Московской воздушной зоне. Ограничения коснутся высот от 0 до 5,1 тыс. метров, сообщили в федеральном агентстве.

Документ предусматривает установление ограничений в центрально-европейской части России. При этом особый режим не затронет ключевые категории авиационных работ и перевозок.