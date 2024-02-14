Кто следующий?: МВД объявило охоту на политиков ЕС, «перешедших черту»

ПРИЧИНЫ: ВРАЖДЕБНО НАДРУГАЛИСЬ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что «надругательство над исторической памятью и враждебность к России стали причиной» для объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

«Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», - сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии НСН также объяснила, за что в России объявили в розыск главу правительства Эстонии Каю Каллас и ряд других прибалтийских политиков.

«МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа за уничтожение памятников советским воинам», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что «это только начало», и всем придется ответить за преступления, оскверняющие память освободителей мира от фашизма.

Напомним, что до этого власти Эстонии обнародовали планы снести или заменить около 250 советских памятников.

ПОСЛЕДСТВИЯ: ВЗЯТЬ ПОД СТРАЖУ

Экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН признался, что не помнит примеров, когда премьера или президента государства объявляли в розыск. Он отметил, что Каллас давно «перешагнула грань приличия», поэтому действия российских правоохранительных органов логичны.

«Запад сам инцидент создал, когда по надуманному предлогу там включили механизм Международного уголовного суда в отношении президента. Каллас проводит антироссийскую политику, они давно уже перешагнули грань приличия. Был принят дискриминационный закон о том, что русскоязычные граждане признаются «негражданами». Нам надо их ставить на место, поэтому я этот шаг приветствую. Целая серия была уголовных преследований наших граждан, журналистов, а мы молчали», - отметил он.