Кто следующий?: МВД объявило охоту на политиков ЕС, «перешедших черту»
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас оказалась первой в списке на розыск. В МИД РФ признались, что это «только начало».
Действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас была объявлена в России в розыск, следует из базы розыска МВД. Она разыскивается по статье УК РФ.
Также в розыск объявлены госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава Минкультуры Литвы Симонас Кайрис. Дела против европейских чиновников связаны со сносом памятников советского периода: в Кремле заявили о надругательстве над исторической памятью.
В феврале Каллас объявила, что будет четыре года направлять Украине по 0,25% ВВП Эстонии на военные нужды. Она считается одним из самых ярых сторонников Киева среди лидеров Евросоюза.
ПРИЧИНЫ: ВРАЖДЕБНО НАДРУГАЛИСЬ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что «надругательство над исторической памятью и враждебность к России стали причиной» для объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
«Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», - сказал он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии НСН также объяснила, за что в России объявили в розыск главу правительства Эстонии Каю Каллас и ряд других прибалтийских политиков.
«МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа за уничтожение памятников советским воинам», - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что «это только начало», и всем придется ответить за преступления, оскверняющие память освободителей мира от фашизма.
Напомним, что до этого власти Эстонии обнародовали планы снести или заменить около 250 советских памятников.
ПОСЛЕДСТВИЯ: ВЗЯТЬ ПОД СТРАЖУ
Экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН признался, что не помнит примеров, когда премьера или президента государства объявляли в розыск. Он отметил, что Каллас давно «перешагнула грань приличия», поэтому действия российских правоохранительных органов логичны.
«Запад сам инцидент создал, когда по надуманному предлогу там включили механизм Международного уголовного суда в отношении президента. Каллас проводит антироссийскую политику, они давно уже перешагнули грань приличия. Был принят дискриминационный закон о том, что русскоязычные граждане признаются «негражданами». Нам надо их ставить на место, поэтому я этот шаг приветствую. Целая серия была уголовных преследований наших граждан, журналистов, а мы молчали», - отметил он.
При этом, по его словам, Интерпол вряд ли объявит премьера Эстонии в розыск, но сама Каллас теперь будет опасаться посещать дружественные России страны.
«Очень много будет зависеть от позиции Интерпола, это организация, с которой Россия сотрудничает до сих пор. Если они в розыск объявят, это уже хорошо. Хотя я не уверен, что это произойдет. Это все-таки больше профилактическая мера, которая покажет решительный настрой нашего государства отстаивать права наших граждан. Это довольно болезненный ответ для Каллас. Вдруг она захочет поехать куда-то в африканскую страну, которая будет нам дружественной? Там ее могут взять под стражу, определенные неудобства», - заключил собеседник НСН.
РЕАКЦИЯ: СКАНДАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
Не так давно СМИ выяснили, что компании мужа Каллас Stark Logistics и Stark Warehousing продолжали предоставлять логистические услуги в РФ даже после начала спецоперации.
Премьер-министр Эстонии заявила, что ничего не знала о бизнесе ее супруга в России. По словам Каллас, супруг объяснил ей, что в настоящее время компания оказывает услуги только одной эстонской компании, которая прекращает свою деятельность в России.
«По словам мужа, у них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги», - оправдывалась она.
После скандала под петицией за ее отставку поставили подписи 28 тысяч человек. Сама она заявила, что конституция не предусматривает этого, а парламент отказался от расследования.
Но досталось не только Эстонии. МВД России объявило мэра польского города Валбжих Романа Шелемея в розыск по той же причине. Возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
А министр культуры Литвы Симонас Кайрис уже успел отреагировать на произошедшее. Местным СМИ он заявил, что «обрадовался новости об объявлении его в розыск в России».
«Я рад, что моя работа по демонтажу остатков советизации не осталась незамеченной», — сказал он.
По словам чиновника, Кремль якобы «продолжает создавать свою собственную версию, которая противоречит фактам и логике».
Напомним, в марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По версии суда, они якобы «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. При этом Дмитрий Песков неоднократно называл решение МУС нелегитимным. Он подчеркивал, что любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными.
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